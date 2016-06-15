Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Классикбанк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 июня ввел временную администрацию в "Классикбанк" на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, временная администрация введена сроком на один месяц – до 14 июля, временным администратором назначен Юрий Северин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 14 июня принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных "Классикбанка" в связи с непрозрачной структурой собственности.

"Классикбанк" работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших по размерам активов. Владельцем банка является Сергей Думчев - кандидат в мэры Киева в 2015 году, прославившийся своей скандальной пиар-кампанией. Думчев возглавлял набсовет банка "Премиум" с 2010 по 2015 год.