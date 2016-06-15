Bloomberg: Некогда могущественный банк Путина оказался в затруднительном положении

Об этом пишет Евгения Письменная в статье "Некогда могущественный банк Путина оказался в затруднительном положении", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Внешэкономбанк (ВЭБ) финансировал такие мега-проекты, как Олимпийские игры в Сочи и тайную помощь пособникам в Украине. Теперь он продает активы по бросовым ценам и надеется на экстренную государственную помощь, чтобы избежать дефолта. Он практически прекратил выдачу новых кредитов и финансирование большинства существующих проектов, сообщили двое приближенных к банку людей.

Мучения ВЭБ – результат недавних перемен в системе Путина, пострадавшей из-за падения цен на нефть и санкций США и ЕС. ВЭБ – смесь жесткого контроля государства и зависимости от дешевого финансирования на рынке, он был отличительной особенностью в годы бума.

Теперь, когда цена спасения превысила первоначальные оценки в 1,3 трлн рублей (20 млрд долларов), высокопоставленные чиновники рассматривают возможность превращения банка в тень его былых масштабов, сообщают источники, вовлеченные в обсуждение. Президент России признает, что нет никакой альтернативы существенному сокращению, сказал один из них. Учитывая деликатность вопроса, все говорили на условиях анонимности.

"В среднесрочной перспективе ВЭБ столкнется с проблемами, созданными в прошлом", - сказал Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Financial Group. "Это означает только одно: он станет бесполезным".

Проблемы ВЭБ в целом отражают российскую экономику. Из-за международной изоляции и нехватки денег, Кремль должен полагаться на свои собственные ограниченные ресурсы, чтобы возобновить рост.

"Якобы бюджетный фонд"

"В своем нынешнем виде, ВЭБ – это якобы бюджетный фонд для финансирования приоритетных проектов", - говорит Карен Вартапетов, аналитик в S & P. "Эта бизнес-модель требует постоянной поддержки из бюджета".

Новая управленческая группа уволит примерно 20% сотрудников ВЭБ и откажется от своих частных самолетов и лимузинов. Она закроет ряд проектов, начатых в годы процветания, в том числе суверенный фонд и финансирование малого бизнеса. В будущем, вероятно, будут закрыты еще несколько ослабевающих коммерческих банков.

Кремль не ответил на просьбу о комментарии для этой статьи. Пресс-служба ВЭБ сообщает, что банк не заморозил инвестиционную деятельность, но отказалась сообщить детали о суммах финансирования.

Чтобы собрать деньги, банк пытается продать все возможные активы, даже те, которые долгое время считались стратегическими. Первыми были проданы 3,6% акций "Газпрома", которые ВЭБ продал обратно газовому гиганту за 132 млрд рублей, что составляет чуть больше половины того, что ВЭБ заплатил за них несколько лет назад. ВЭБ надеется заработать еще 18 млрд рублей путем продажи Московской фондовой бирже 8,4% акций.

Тайные сделки

Ликвидировать более крупные инвестиции будет сложнее. К примеру управленческая команда до сих пор пытается отследить $ 8 млрд, которые ВЭБ тайно вкладывал в металлургические активы в Украине, начиная с 2009 года. Некоторые из купленных заводов были разрушены во время продолжающейся там войны. По словам приближенных к банку людей, ВЭБ еще не полностью списал связанные с этим потери, не говоря уже о поиске потенциальных покупателей.

ВЭБ был изначально создан еще во время пребывания у власти Владимира Ленина. А Путин превратил банк в опору своей политики в разгар нефтяного бума в 2007 году. Он вкладывал в него десятки миллиардов долларов и взял под личный контроль ключевые решения по кредитованию. С государственной поддержкой и легким доступом к кредитам на американских и европейских рынках, активы ВЭБ выросли более чем в семь раз, до 4 трлн рублей, тогда Путин направил средства на громкие проекты и программы спасения, которые были слишком рискованными для других банков.

В 2014 году произошла резкая остановка, когда ВЭБ попал в список международных санкций в связи с кризисом в Украине. Санкции отрезали ему доступ к западным рынкам. Рецессия показала, что многие инвестиции, среди которых были проблемные банки, строительные проекты, горнолыжные курорты и железнодорожные вагоны, были убыточными. Путин перевел в ВЭБ более $ 6 млрд из одного из суверенных фондов страны, но это была всего лишь временная мера.

Новый генеральный директор

В феврале Путин назначил новую управленческую команду. Главный исполнительный директор Сергей Горьков, ветеран Сбербанка, еще одного большого государственного банка, разрабатывает стратегию того, что он называет "ВЭБ 2.0", которая будет выпущена в конце этого месяца.

"Полумертвый", так он охарактеризовал состояние банка в апреле. Он отклонил просьбу об интервью. На этой неделе он планирует выступить на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, на обсуждении "Реализуя амбиции".

Внутренние оценки показывают, что около трети баланса ВЭБ – целых 1,5 триллиона рублей – это долги и убытки, которые банку, вероятно, придется списать. Недавние попытки найти альтернативные источники в Азии и на Ближнем Востоке до сих пор не вышли далеко за пределы обещаний возможных сделок.

Дефицит бюджета растет, и в этом году Путин ограничил помощь от министерства финансов до 150 миллиардов рублей. ВЭБ ожидает еще 300 млрд рублей в поддержку ликвидности из суверенного фонда.

Гнев Набиуллиной

В поисках средств, весной этого года новая команда банка предложила центральному банку выпустить миллиарды для финансирования. Но Эльвира Набиуллина, глава центрального банка, пришла в ярость от этой идеи. Она категорически отвергла возможность печати денег для покрытия убытков банка. Набиуллина потребовала, чтобы эту идею немедленно убрали из официальных презентаций, потому что она грозит инфляцией, сообщили двое людей, знакомые с событиями.

ВЭБ отступил и отказался от плана. Пресс-служба центрального банка отказалась от комментариев по этому предложению.

В этом году ВЭБу необходимо примерно 560 миллиардов рублей для покрытия внешней задолженности, а также иных обязательств. Если пропустить платежи, возникнет риск дефолта. Это потенциальная угроза для кредитного рейтинга России, инвесторы и рейтинговые агентства и без того считают ВЭБ полусуверенным.

Платежи по $ 18-тимиллиардному долгу в иностранной валюте начнут расти в следующем году, оказывая еще большее давление на денежные потоки.

Чиновники говорят, что даже после сокращения финансирования высокотехнологичного производства, инфраструктуры и несырьевого экспорта, ВЭБ нуждается в текущем финансировании на сумму около 500 млрд рублей в год. Зарубежные рынки закрыты, государственное финансирование строго ограничено, никаких очевидных источников финансирования пока нет.

Текущих субсидий хватает лишь на то, чтобы просто "держаться на плаву", - сказал один высокопоставленный чиновник.