Порошенко: доля украинского экспорта в ЕС за год выросла до 41%, в Россию - упала до 8,5%

Доля европейского рынка в общем объеме украинского экспорта за последний год выросла до 41,5% с 34%, при этом объем экспорта в Россию упал до 8,5% с 32%, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сообщил в ходе торжественного открытия производственно-перевалочного комплекса американской компании Bunge в морском торговом порту Николаева.

"Россия вследствие "гибридной войны" закрыла свои рынки для украинских производителей, доля украинского экспорта в РФ упала с 32% до 8,5%, - цитирует Порошенко пресс-служба. - Мы начали осваивать рынок Европейского Союза после подписания Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. За последний год доля ЕС в общем объеме товаров и услуг возросла с 34% до 41,5%. И при общем падении экспорта украинских товаров объемы физического экспорта из Украины в Евросоюз увеличиваются. И это только начало, которое свидетельствует, что мы на правильном пути".

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Одновременно Порошенко подчеркнул, что Украина достигла макрофинансовой стабильности, что может стать основной для расширения социальной политики правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2016 года составил 880,7 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период предыдущего года баланс внешней торговли товарами был сведен с профицитом на уровне 42,4 миллиона долларов.

Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2016 года к январю-апрелю 2015 года снизился на 13,9% - до 10,813 миллиарда долларов, импорт - на 6,6%, до 11,694 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,7% - до 4,315 миллиарда долларов и составил 39,9% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 2,1% - до 5,241 миллиарда долларов и составил 44,8% в общем объеме импорта. Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 37,9% - до 921,4 миллиона долларов, импорта - на 44,3%, до 1,365 миллиарда долларов.