Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,88 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2488,7642 (15 июня – 2491,4945)

100 EUR – 2794,8822 (15 июня – 2796,7026)

10 RUR – 3,7757 (15 июня – 3,7732)

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Как сообщал УНИАН, 15 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,87/24,90 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9220/27,9530 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3790 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8876 гривни/доллар, к этому часу заключено 445 сделок на сумму 383,10 миллиона долларов.