В Харьковской области более ста фирм "прятались" от налоговой

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление руководителя ГУ ГФСУ в Харьковской области Николая Рыбакова.

"С начала года по материалам оперативного управления в ЕРДР зарегистрировано 122 уголовных производства. Разоблачена и прекращена деятельность трех конвертационных центров с объемом проконвертированных средств около 5,36 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также выявлена и прекращена деятельность 31 фиктивного предприятия, вероятные потери бюджета от деятельности которых составляют более 80 миллионов гривень. По результатам проведенных проверок предприятий–выгодополучателей доначислено 1,7 миллиона гривень, из которых 447,3 тысячи гривень уже поступили в бюджет.

Кроме того, оперативники изъяли продукцию подакцизной группы на сумму 6,1 миллиона гривен, в том числе спирта на сумму 1,8 миллиона гривень, алкогольных напитков на сумму 2 миллиона гривень, горюче-смазочных материалов на сумму 2,1 миллиона гривень.

"Весомым достижением стало выявление и пресечение работы 8 подпольных цехов с мощным производственным оснащением. Из них 5 изготавливали ликеро-водочные изделия, 3 производили горюче-смазочные материалы", - отметил Рыбаков.