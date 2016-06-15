ФРС США сохранила базовую ставку без изменений

Об этом говорится в обнародованном в среду, 15 июня, отчете двухдневного заседания, передает РБК.

«Полученная с момента апрельского заседания FOMC информация свидетельствует о замедлении темпов роста на рынке труда, но и об улучшениях в плане экономической активности», - сказано в отчете. Из-за низких цен в энергетическом секторе инфляция как была ниже целевого уровня в 2%, так в ближайшее время, по прогнозам FOMC, там и останется.

В отличие от прошлого заседания FOMC 26-27 апреля сегодняшнее решение руководства ФРС о сохранении базовой ставки было принято единогласно.

Читайте такжеЭкономика США закончила квартал с лучшими показателями с 2013 года

Регулятор в среду также обнародовал прогнозы каждого из 17 директоров ФРС по повышению ставки и по макроэкономическим показателям (эти прогнозы в виде так называемой точечной диаграммы публикуются на каждом втором заседании, раз в квартал). Диаграмма показывает, на каком уровне ожидает увидеть ставку руководство ФРС к концу каждого года до 2018 года.

Шесть из 17 директоров ФРС полагают, что к концу 2016 года будет лишь одно повышение базовой ставки — в марте подобного ожидал лишь один банкир, многие были уверены в трех или даже четырех повышениях. Кроме того, руководство ФРС ожидает к 2018 году повышения инфляции до 2% и снижения безработицы до 4,5% (против нынешних 4,7% в мае).

При принятии решений по базовой ставке решающим критерием является состояние экономики и рынка труда. В начале июня Минтруд США заявил, что за май 2016 года работодатели создали всего лишь 38 тыс. рабочих мест — минимальное значение с сентября 2010 года. Среднее значение за предыдущие три месяца было 116 тыс. новых вакансий, а за предыдущий год — 219 тыс. Апрельская инфляция составила в годовом исчислении 1,1%, что лучше мартовских 0,9%, но все равно далеко от целевого показателя.

Читайте такжеФРС США сохранила базовую процентную ставку

Опубликованный 9 июня опрос экономистов The Wall Street Journal показал, что в повышение ставки ФРС в июне верили лишь 6% аналитиков против 31% месяц назад. Сейчас 52% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена уже на следующем заседании FOMC 27 июля.

В последний раз американский регулятор поднимал ключевую ставку ровно полгода назад, когда она была повышена на 25 б.п. До этого ставка ФРС не поднималась с 2006 года.

В декабре Федрезерв объяснил свой шаг признаками укрепления американской экономики, восстановления рынков (в частности, трудового) после затяжной рецессии. Тогда же, в декабре, глава ФРС Джанет Йеллен намекнула на вероятность дальнейшего повышения ставки в 2016 году.