В США подан иск в суд на Visa и MasterCard за корпоративный сговор - СМИ

Крупнейшая американская сеть предприятий торговли хозяйственными товарами Home Depot подала иск в суд против платежных систем Visa и MasterCard, пишет The Wall Street Journal.

Home Depot обвиняет платежные системы в корпоративном сговоре с целью не допустить внедрения банковских дебетовых и кредитных карт с микрочипом, а также в нарушении антимонопольного законодательства США.

Читайте такжеКитай разрешил Visa и MasterCard выйти на свой рынок, оцененный в $8,4 триллионаВ штаб-квартирах компаний-операторов обеих платежных систем подтвердили, что ознакомлены с претензиями Home Depot. Visa намерена добиться перевода рассмотрения иска из окружного суда штата Джорджия в суд нью-йоркского района Бруклин, где разбираются аналогичные жалобы со стороны магазинов Target и 7-Eleven.