В России в очередной раз заявили, что "дно" экономикой пройдено

Нижняя точка спада российской экономики пройдена, с III квартала 2016 года она начнет показывать рост, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития (МЭР) РФ Алексея Улюкаева.

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"Мы видим, что мировой экономический рост ниже, чем он был в начале века, и рост глобальной торговли впервые оказался ниже, чем темпы роста экономики в целом. Мы в России сталкиваемся с последствиями этого локального вызова, который выразился в серьезном падении товарных рынков, но нижняя точка спада пройдена", - заявил российский министр.

По его словам, по итогам первых 4 месяцев текущего года спад ВВП РФ составил 1,1%, однако с III квартала российские власти ожидают роста экономики.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 20 мая заявил, что "дно" экономического кризиса в России можно считать пройденным в 2015 году.

Кудрин, признав, что можно говорить, что "дно пройдено", подчеркнул: новая модель экономики пока не сформирована, а прежняя уже устарела. Поэтому, по его словам, "даже пройдя дно, мы останемся на этом дне", подчеркнул Кудрин, в интервью одному из российских телеканалов.