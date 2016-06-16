"Нефтяная заначка" России пустеет: имеющихся резервов хватит лишь на два-три года

Россия сможет пользоваться накопленными резервами не более двух - трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина.

"Мы пока живем за счет прошлого, в такой невесомости, не чувствуя реалий. Мы продаем наши нефтяные резервы, ЦБ печатает рубли, мы покрываем дефицит. Еще два-три года сможем это делать", - сказал он.

Читайте такжеВойна за рынок нефти: Саудовская Аравия выдавливает Россию из Европы

Кудрин добавил, что ЦБ, пытаясь удержать объем денежной массы, "параллельно мешает кредитованию по другим каналам экономики". По его словам, если отказаться от Резервного фонда, то деньги придется занимать на частном рынке под высокие проценты.

"Поэтому через эти каналы мы видим, что это не совсем эффективная система поддержки роста инвестиций", - заключил он.

Как сообщал УНИАН, объем Резервного фонда РФ за 2015 год снизился в рублях на 26,5%, до 3,64 триллиона рублей, а в долларах – на 43,2%, до 49,95 миллиарда долларов.