В Харькове при получении взятки задержали руководителя налоговой инспекции

В Харькове правоохранители задержали начальника Восточной объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области во время получения 124 тыс. грн взятки.

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Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, налоговик был задержан сегодня, 16 июня, в ходе совместной спецоперации департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ и Главного управления «К» Службы безопасности Украины.

По сообщению, начальник Восточной объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в области вымогал 150 тыс. грн у представителя коммерческого предприятия за непрепятствование его хозяйственной деятельности.

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Злоумышленник задержан во время получения основной части средств в сумме 124 тыс. грн, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией всего имущества).

Часть средств в размере 26 тыс. грн налоговик уже получил накануне.

В настоящее время продолжаются обыски в жилье чиновника.