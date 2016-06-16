Россия попросила отсрочку в суде Лондона по "кредиту Януковича"

Компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, представляющая интересы Российской Федерации в Высоком суде Лондона по иску против Украины по кредиту на 3 млрд долл., полученному в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, попросила отсрочку до 15 июля для ответа на возражения Украины.

Как напомнила пресс-служба Министерства финансов Украины, 27 мая наша страна подала возражения против этого иска, и истец должен был предоставить ответ на эти возражения до 17 июня 2016 года.

«Однако доверительный управляющий обратился с просьбой о предоставлении ему дополнительных 28 дней (то есть, до 15 июля 2016 года) для подготовки и представления своего ответа. Украина согласилась на эту просьбу, а следовательно, ожидает получения ответа истца в этот срок», - говорится в сообщении Минфина.

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Минфин подчеркивает, что Украина приветствует возможность изложить в этом процессе всю полноту фактов и обстоятельств, относящихся к периоду перед выпуском еврооблигаций в декабре 2013 года, и после него.

«Это является критически важным для правильного понимания и принятия решения по иску, который был подан непосредственно по указанию и в интересах Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что для ведения дела в суде Лондона Украина наняла международных адвокатов, и судебный процесс может занять до двух лет.

Данилюк назвал возражения Украины против иска РФ одним из элементов более масштабной юридической стратегии, направленной на привлечение России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении нашей страны, включая незаконную оккупацию Крымского полуострова.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале этого года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Реструктуризация госдолга проведена в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.