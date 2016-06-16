Система госзакупок Prozorro за месяц помогла сэкономить 217 миллионов бюджетных средств

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае составила 217 миллионов гривень при 16,4 тысячи проведенных тендеров.

Соответствующая информация представлена на сайте Prozorro.

При этом количество организаторов торгов в мае составило 2,9 тысячи, среднее количество участников тендера - 2,48.

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Рейтинг заказчиков в мае возглавила Киевская городская государственная администрация с 3,7 тысячи проведенных тендеров, Министерство инфраструктуры - 1,4 тысячи тендеров и Днепропетровская областная государственная администрация - 1,2 тысячи тендеров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.

Ожидается, что по итогам 2016 использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, в 2017 году - 50 миллиардов гривень.