Бизнес улучшил оценку инвестпривлекательности Украины - индекс ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины, который составляет Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), представляющая интересы более 800 украинских и зарубежных предприятий, работающих в Украине, в первом полугодии текущего года вырос до 2,88 баллов из 5 возможных с 2,57 баллов по состоянию на конец 2015 года.

Об этом говорится в отчете ЕБА, сформированном на основе опроса 92 руководителей компаний-членов ассоциации.

Согласно расчетам, нынешний уровень оценок является самым высоким за последние 4 года, однако он не достигает пока исторического максимума в 3,4 балла, зафиксированного в 2010 году. Ключевыми причинами роста индекса стали стабилизация курса национальной валюты, а также ожидания, связанные с эффективной борьбой с коррупцией, продолжением дерегуляционной реформы, упрощением налоговой системы, а также с реализацией заявленной судебной реформы.

В то же время, проблемными для бизнеса были и остаются таможенное и действующее налоговое регулирование, технические барьеры в международной торговле, валютное регулирование и земельные отношения.

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"Порядка 42% респондентов ожидают улучшения инвестиционного климата в ближайшие 6 месяцев, при этом 28% респондентов назвали украинский рынок выгодным для новых инвестиций", - говорится в исследовании ЕБА.

Справка УНИАН. Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии Европейской бизнес-ассоциации составляется с 2008 года. Наименьшие значения индекса были зафиксированы в 2014-м и начале 2015 годов, что во многом было связано с политической нестабильностью, экономическим спадом и началом активных боевых действий на востоке Украины.

Вместе с тем, в конце 2015 года влияние на положительные оценки бизнеса оказал рост ВВП на 1% по итогам 3-го квартала, а также рост рейтингов Украины от тройки ведущих рейтинговых агентств мира - Moody's, Standard & Poor's и Fitch.

При этом, ключевыми изменениями, которых ждали деловые круги в конце 2015 года, были судебная реформа, реальная борьба с коррупцией, стабилизация финансового сектора и наведение порядка в налоговой сфере, включая возмещение НДС, а также земельная реформа.