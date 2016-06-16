Гройсман ожидает роста экономики в этом году на 1,5%

Правительства Украины ожидает, что экономика страны покажет положительную динамику роста по итогам текущего года и в следующем году, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления на ежегодной конференции Центра американо-украинских отношений.

«Украина преодолела рецессию. Прогнозы роста экономики в 2016 году - 1,5%, и если мы смотрим на 2017 год, мы ожидает роста в 3%», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ключевые кредиторы страны – Международный валютный фонд, а также Всемирный банк прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2-3%, при этом рост экономики в текущем году составит, по их оценкам, 1,1-1,5%.

Основные рейтинговые агентства также прогнозируют рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1%, рост в 2017 году прогнозируется в диапазоне 2-3,5%.