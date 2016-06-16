Российский ВТБ передумал продавать украинскую "дочку"

Российский ВТБ приостановил планы по продаже украинских активов, заявил ТАСС зампред правления ВТБ Герберт Моос.

"Нет, а мы не продаем", - сказал Моос на вопрос о том, нашелся ли покупатель на украинские активы ВТБ.

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Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в свою очередь добавил, что ВТБ не спешит определяться с судьбой украинского бизнеса.

"Там стала лучше экономика, и в целом все намного лучше. Мы в процессе, и мы никуда не торопимся", - сказал Соловьев.

В середине мая банк ВТБ сообщил о том, что группа не видит перспектив развития своего бизнеса в Украине из-за больших потерь, которые там несет дочерняя организация, и готов его продать.

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В конце мая глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что интерес к украинским активам ВТБ проявили три - четыре потенциальных покупателя, среди которых не только украинские и российские инвесторы, но и международные.

Украинская "дочка" ПАО "ВТБ банк" - работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».

Как сообщал УНИАН, «ВТБ Банк» по итогам первого квартала 2016 года получил 4,594 млрд грн убытка, что в 1,9 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.

Ранее банк сообщал, что по итогам 2015 года получил 4,552 млрд грн убытка, что в 3,7 раза меньше убытка за предыдущий год.