Совет директоров МВФ решит судьбу третьего транша для Украины в июле

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда рассмотрит вопрос выделения нашей стране третьего транша кредита по программе расширенного финансирования EFF, как и планировалось ранее, в июле, сообщил на брифинге в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

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«Мы ожидаем заседание Совета (директоров - УНИАН) в июле», - сказал Райс.

Он также сообщил, что делегация МВФ встретилась с правительственной делегацией Украины на текущей неделе.

«Мы встретились, но не с премьер-министром Владимиром Гройсманом (который также находится в США с визитом - УНИАН), а с министром финансов Александром Данилюком. Мы обсудили ход подготовки Меморандума по второму пересмотру программы, ход имплементации реформ», - сказал Райс.

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Он также напомнил, что ключевыми шагами украинского правительства на данном этапе должны стать сохранение макроэкономической стабильности и эффективная борьба с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно Меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.