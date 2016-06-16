Валовой внешний долг Украины сократился до $117,4 миллиарда

Валовой внешний долг Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2015 года, сократился на 1,371 млрд долл. США, или на 1,2%, – до 117,358 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на 1 апреля 2016 года остается доллар США, на который приходится 74,3% обязательств.

По оценкам регулятора, на 1 апреля на сектор общего государственного управления приходилось 36,805 млрд долл., или 31,4% валового внешнего долга, на центральный банк – 6,366 млрд долл., или 5,4%, на другие депозитные корпорации – 11,126 млрд долл., или 9,5% долга, на прочие секторы - 54,476 млрд долл., или 46,4% долга, на прямые инвестиции (межфирмовый долг) - 8,585 млрд долл., или 7,3%.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 7,6 млрд долл. США, или на 6%, – до 118,729 млрд долл.