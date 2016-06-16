Агентство USAID готово выделить Украине дополнительно $142 миллиона

Американское агентство по развитию USAID готово выделить Украине дополнительно 142 млн долл. на проекты в рамках реформирования энергосектора, децентрализации и проведения судебной реформы. Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с администратором USAID Гейл Смит.

Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра в США, а средства, как сообщается, являются частью общего пакета финансовой помощи правительства США Украине, анонсированной вице-президентом Джозефом Байденом.

«Порядка 60 млн долл. будут выделены на энергетические реформы, 50 млн долл. - на поддержку децентрализации и еще 22 млн долл. - для обеспечения судебной реформы, - сообщили в пресс-службе правительства Украины. - Кроме того, USAID выразило желание поддержать работу нового Министерства по делам оккупированных территорий».

Гройсман подчеркнул, что высоко ценит помощь США, и проинформировал о приоритетах работы правительства, в числе которых - реформа государственного управления и преодоление коррупции.

«Наша задача - максимально нарастить потенциал Украины», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент США Байден заявил, что США планируют выделить Украине 220 млн долл. на проведение экономических, политических и энергетических реформ.