Миклош: МВФ может выделить третий транш Украине по частям - $1 миллиард в июле

Украина легче справится с проблемами бюджета и платежного баланса, если Международный валютный фонд выделит хотя бы $1 миллиард в этом году, пока страна возвращается на путь реформ.

Об этом сказал старший экономический советник премьер-министра Владимира Гройсмана Иван Миклош в интервью Рейтер.

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По его словам, Украине, скорее всего, потребуется принять больше законов, чтобы выполнить требования МВФ для выделения всей суммы отложенного с прошлого года транша в $1,7 миллиарда.

"Цель - если не получить весь транш за один раз, то разделить его выделение на две части, и получить первую в июле", - сказал Миклош, назвав вероятной сумму в $1 миллиард.

Этой суммы будет достаточно, чтобы сдерживать внешнее давление, поскольку отмашка МВФ позволит занять еще $1 миллиард под гарантии правительства США и получить стабилизационный кредит Европейского Союза.

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Миклош сказал, что этого достаточно для покрытия стоимости 3,5 месяца импорта, в то время как увеличение экспорта зерна, стали и других сырьевых товаров создает дополнительные внешние буферы для Украины.

Словак Миклош, который дважды занимал пост министра финансов этой страны, обеспокоен тем, что улучшение финансового положения может снизить аппетит украинского парламента к принятию законодательства, необходимого для трудных реформ.

"Нет достаточного понимания того, что реформы необходимы".

Другие государства Восточной Европы, такие как Польша, Словакия, Грузия и страны Балтии успешно провели аналогичные реформы не ради международной помощи, а потому, что они были важны для трансформации этих стран в функционирующие экономики и демократии, сказал Миклош.

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Миклош приехал в Вашингтон в делегации Гройсмана. Он выразил надежду, что ему удастся убедить администрацию Барака Обамы, МВФ и Всемирный банк в том, что новый Кабинет министров Украины, назначенный в апреле после нескольких месяцев политического кризиса, сдвинул реформы с мертвой точки.

"Основной месседж - убедить партнеров в том, что новое правительство готово к реформам и решительно настроено проводить их", - сказал он.

В качестве примера он привел принятие энергетического законодательства, позволившего перейти к рыночному формированию цен на газ.

По словам Миклоша, дальнейший прогресс был достигнут благодаря недавно принятому законодательству, направленному на искоренение коррупции в судебной системе Украины, на либерализацию лекарственного рынка, а также на расширение применения новой электронной системы госзакупок.

В то же время Украина запаздывает с требуемыми МВФ пенсионной реформой и реформой налоговой системы.