НБУ упростил контроль за экспортно-импортными операциями

Национальный банк Украины предоставил возможность банкам наряду с бумажной формой использовать электронную форму сообщений для обмена информацией, необходимой для осуществления контроля за экспортными и импортными операциями резидентов.

Читайте такжеНацбанк ослабил ограничения: в 2 раза увеличил лимиты на покупку и выдачу валюты

Согласно сообщению на сайте регулятора, правление Национального банка Украины 16 июня 2016 приняло постановление №347, которым внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями по упрощению взаимоотношений между банками, клиентами и государственными органами.

В частности, постановлением упрощен документооборот при осуществлении валютного контроля за экспортными и импортными операциями, банкам предоставлена возможность контролировать экспортные, импортные операции, осуществляемые с использованием электронных сделок, предоставлена возможность использовать инвойс как документ, удостоверяющий предоставление услуг, отменено обязательное предоставление клиентами письменных подтверждений иностранного налогового органа о сумме уплаченных налогов.

Читайте такжеНацбанк смягчил запрет на выплату дивидендов иностранным инвесторам

«Эти изменения позволят банкам и их клиентам применять современные коммуникационные технологии и электронные формы документов в некоторых процедурах, связанных с контролем импортно-экспортных операций, которые ранее предусматривали применение исключительно бумажных документов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.

Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83-е место.