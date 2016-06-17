Ватикан выделил Украине несколько миллионов евро помощи - BBC

Об этом в Запорожье рассказал государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, передает BBC Украина. Средства собрали для Украины по инициативе Папы Франциска.

По его словам, средства назначаются переселенцам, что оставили собственные дома, жителям так называемой "серой зоны" вблизи линии столкновений, населению, которое остается на неконтролируемой Украиной территории, прежде всего детям, пожилым людям и неполным семьям с маленькими детьми, лицам, которые потеряли дом, раненым, а также тем, кто подвергся пыткам.

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"Начнем с самой необходимой помощи: еда, вода, одежда, лекарства, крышу над головой", - рассказал Пьетро Паролин.

В распределении помощи будут задействованы благотворительные организации Католической Церкви, а также другие гуманитарные организации, волонтеры.

Государственный секретарь Ватикана в Запорожье представил технический комитет акции под названием "Папа для Украины", который возглавил епископ Ян Собило.