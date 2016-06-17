Fitch подтвердило рейтинги 5 украинских банков с иностранным капиталом

09:00, 17 июня 2016
Финансы
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Рейтинги всех пяти банков учитывают вероятность поддержки, которую финучреждения могут получить от своих иностранных акционеров.

REUTERS

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента пяти украинских банков с иностранным капиталом.

Как сообщается на сайте агентства, в том числе подтвержден рейтинг банков «Альфа-Банк» (Украина), «Укрсоцбанк», «ПроКредит», «Правэкс-банк» и «Креди-Агриколь» на уровне «CCC».

По информации агентства, рейтинги всех пяти банков учитывают вероятность поддержки, которую финучреждения могут получить от своих иностранных акционеров.

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Кроме того, Fitch исключило «Укрсоцбанк» и «Правэкс-банк» из списка претендентов для негативного пересмотра рейтингов.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС» 16 мая, одновременно подтвердив аналогичный рейтинг в отношении украинских евробондов.

Агентство повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до «CCC» с «RD» (ограниченный дефолт) в ноябре 2015 года на фоне завершения процесса реструктуризации части госдолга страны.

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