Украина рассчитывает получить от Всемирного банка дополнительно $1 миллиард в 2017 году

Украина рассчитывает получить от Всемирного банка дополнительно 1 млрд долл. в 2017 году на программы развития, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Очень конструктивная встреча состоялась с директором-распорядителем и главным операционным директором Всемирного банка Шри Мульяни Индравати, - написал Гройсман. - Хорошая новость: Всемирный банк готов вместе с нами пересмотреть эффективность программ, на которые уже потрачены средства, и предусмотреть дополнительно еще 1 млрд долл. на их расширение со следующего года».

Как сообщил УНИАН, премьер-министр Гройсман находится с визитом в США по приглашению вице-президента США Джо Байдена. Гройсман провел несколько встреч с американскими чиновниками, включая вице-президента Байдена, представителей демократической и республиканской партий в Конгрессе, министра энергетики, администратора фонда USAID. Кроме того, прошли встречи с американским бизнесом.

Всемирный банк работает в Украине на протяжении 20 лет. За последние 20 месяцев банк профинансировал десятки проектов, включая проекты в инфраструктуре, энергетике, социальной сфере, сфере реформы государственного управления, на общую сумму порядка 4,6 млрд долл. Прямая бюджетная поддержка составила половину этой суммы - 2,25 млрд долл.