Молдова хочет внедрить украинскую систему электронных госзакупок Prozorro

Молдова намерена имплементировать украинскую систему электронных государственных закупок Prozorro, заявил глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер на международной конференции в Киеве.

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“Я рад, что другие страны выражают заинтересованность в имплементации Prozorro. В частности, Молдова хочет внедрить эту систему. Я призываю своих молдавских коллег идти по этому пути”, - сказал он.

При этом представитель секретариата комитета ВТО по государственным закупкам Роберт Андерсон, также присутствовавший на конференции, сообщил, что Молдова также присоединится к соглашению ВТО о госзакупках.

“Молдова следует за Украиной в реформе госзакупок. Я рад сообщить, что присоединение Молдовы к соглашению (ВТО о госзакупках - УНИАН) произойдет 14 июля”, - подчеркнул Андерсон.

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По его словам, среди стран СНГ Казахстан и Россия также изъявили желание присоединиться к соглашению.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли ранее изъявило намерение внедрить систему электронных государственных закупок в другой стране, параллельно обеспечивая участие украинского бизнеса в тендерах иностранных государств.

По словам замглавы Минэкономразвития Максима Нефедова, первые успешные проекты участия украинского бизнеса в государственных закупках других стран в рамках соглашения Всемирной торговой организации о госзакупках (WTO GPA) могут быть реализованы в течение полугода.

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае составила 217 млн грн при 16,4 тыс. проведенных тендеров.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.