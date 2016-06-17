Рева рассказал депутатам о новом порядке назначения соцвыплат переселенцам

Новый порядок регистрации и назначения социальных выплат решает большинство проблем внутренне перемещенных лиц, сообщил во время Часа правительства в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева.

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«Цель этих документов – возобновление выплат переселенцам сегодня, поскольку несколько месяцев они социальные выплаты не получали... Теперь не могут быть приостановлены социальные выплаты без законных оснований. Каждое подобное решение будет приниматься на специальной комиссии», - сказал Рева.

В конце 2015 года были внесены изменения в законы об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. После этого Кабинет министров должен был привести собственные постановления в соответствие с законодательными изменениями, поскольку их несоответствие вызвало проблемы с выплатами для переселенцев. «К сожалению, эта работа вместо запланированных 3 месяцев продолжалась 6. И лишь 8 июня текущего года правительство утвердило два постановления относительно регистрации внутренне перемещенных лиц и порядка выплаты им социальной помощи», - сказал Рева.

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До принятия данных постановлений вопросы назначения и приостановки соцвыплат, по словам министра, были недостаточно урегулированы. «Происходила полная вакханалия. По каким-то спискам, на основании другой информации органы, в том числе те, которые осуществляют социальные выплаты, самовольно прекращали такие выплаты. И сегодня только пенсионеров, которым остановлены выплаты - 350 тыс. человек», - сказал Рева. При этом он отметил, что не было ни регламентов, ни процедуры для того, чтобы опротестовать такие решения.

Рева заявил, что раньше делами переселенцев занимались лишь органы социальной защиты населения, но теперь специальные комиссии будут возглавлять или заместитель городского головы, или заместитель председателя районной госадминистрации. В состав комиссии будут входить представители всех заинтересованных органов, и ее решения будут носить обязательный характер для всех органов власти.

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Также министр отметил, что новый порядок учета переселенцев предполагает, что раз в полгода ответственные работники будут навещать переселенцев на дому. «Не с целью проверить, чтобы он оттуда не убежал, а с целью узнать проблемы и нужды этих людей», - пояснил Рева. По словам министра, будут решаться не только проблемы социальных выплат, но также вопросы получения переселенцами медицинской помощи, гуманитарной помощи, зачисления их детей в детские сады и другие.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины передал комиссиям местных советов функцию учета временно перемещенных лиц, а также функцию контроля за назначением и осуществлением социальных выплат переселенцам. Об этом говорится в постановлении правительства №365, опубликованном в официальной прессе.

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По решению правительства, проверка данных, приводимых при постановке переселенцев на учет, осуществляется структурными подразделениями органов соцзащиты. Они же проверяют материально-бытовые условия проживания семей. «Однако это касается только тех внутренне перемещенных лиц, которые получают социальные выплаты, субсидии и льготы», - говорится в постановлении правительства.

Ранее, комментируя принятое решение, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что встречался с людьми и не раз слышал рассказы о том, как доводится бегать, брать справки, ставить печати для получения социальных выплат. При этом Гройсман обращался к местным органам власти, призывая их помогать переселенцам, а не создавать им препятствия.

По состоянию на 13 июня текущего года на учете находятся 1 млн 783 тыс. 900 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.