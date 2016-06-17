Сегодня истекает срок докапитализации банков до минимального уровня в 120 миллионов

Украинские банки должны были довести уставный и регулятивный капитал до минимального размера в 120 млн грн к сегодняшнему дню, 17 июня.

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Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины от 4 февраля 2016 года №58 «Об увеличении капитала банков Украины», ранее опубликованном на сайте регулятора, с изменениями от 7 апреля.

Согласно финансовой отчетности украинских банков на 1 апреля, опубликованной на сайте НБУ, на эту дату 17 из 109 банков имели размер уставного капитала ниже 120 млн грн, однако после 1 апреля некоторые из финучреждений сообщали о намерениях пополнить капитал либо о проведенной докапитализации.

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Национальный банк Украины постановлением №336, вступившим в действие с 30 мая, закрепил за собой право относить банки к категории проблемных за несоответствие размера уставного капитала требованиям законодательства.

В дальнейшем, в рамках постановления, банки должны увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн.

Требования к минимальному размеру уставного капитала банков на уровне 500 млн грн установлены в статье 31 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке ускорятся.