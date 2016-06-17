Выход Британии из ЕС стал бы плохой новостью для российской экономики - Греф

Выход Великобритании из состава Евросоюза (ЕС) может привести к сокращению российского ВВП на 1%, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы российского Сбербанка Германа Грефа в интервью Bloomberg.

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"Выход Британии из ЕС может привести к сокращению российского ВПП на 1%. Выход Великобритании из Евросоюза стал бы плохой новостью для российской экономики и привел бы к "панике" на фондовом рынке", - отметил глава крупнейшего российского банка, в прошлом министр экономики РФ.

По словам Грефа, акции российских компаний на фоне такого события могут упасть на 5-10%. Акции Сбербанка потеряли на прошлой неделе примерно 10% и могут упасть еще на 10% в случае Brexit, отметил он.

"Это будет паника. Это будет иметь крайне негативное влияние на нашу экономику, на наш обменный курс и на инвесторов в российские ценные бумаги. Я не уверен, будет ли это продолжаться в долгосрочной перспективе, но первая реакция может быть очень плохой", - сказал Греф.

Между тем глава российского Минэкономразвития Алексей Улюкаев также признался, что никто не знает, каковы могут быть последствия от выхода Великобритании из состава ЕС для экономики России.