Bloomberg: После предвыборного оживления на рынке облигаций Путину грозит "долговая ловушка"

Об этом сообщают Ольга Танас и Андрей Бирюков в статье "После предвыборного оживления на рынке облигаций Путину грозит "долговая ловушка", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Перед выборами Россия изо всех сил пытается выполнить обещания по расходам. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство будет стимулировать продажи рублевых облигаций в течение трех лет, чтобы покрыть дефицит и сохранить резервный фонд (валютные активы для трудных времен, которые находятся под пристальным контролем президента).

Продажи будут осуществляться "очень осторожно", сказал Силуанов в четверг на ежегодном форуме Путина в Санкт-Петербурге. "Масштабы заимствований на внутреннем рынке будут зависеть от размера дефицита, который мы прогнозируем на следующий год", - сказал он.

Путин поставил правительству цель: к 2017 году сократить дефицит с 5 до 3% от объема производства. Но разговоры о дальнейших сокращениях бюджета утихли, потому что в сентябре в России пройдут парламентские выборы, а в 2018 году – президентские. Расходы на оборону, безопасность, а также социальные расходы составляют около 60% всех затрат. Также неоднократно откладывались и планы по продаже государственных активов, что ограничивало пространство для маневров.

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Экономика только сейчас начинает выходить из своей самой длинной рецессии за последние два десятилетия. В пятницу Путин использует свою программную речь, чтобы призвать чиновников в ближайшие годы достичь ежегодного экономического роста в 4%, считают трое людей, знакомых с вопросом.

"Долговая ловушка"

Заявление Силуанова о заимствованиях сопровождалось немедленным предупреждением от союзника того же уровня, главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной, которая, похоже, адресовала его как должностным лицам, так и инвесторам. Попытки стимулировать рост за счет государственных облигаций приведут к "долговой ловушке", сказала она, добавив, что все усилия необходимо направить на привлечение частных инвестиций.

"Государственный долг – это будущие налоги", - сказала Набиуллина, бывший министр экономики и помощник Путина. "Его необходимо будет возвращать".

По данным Morgan Stanley, Путин, ставший премьер-министром через год после дефолта 1998 года, а затем президентом в 2000 году, сократил государственный долг до примерно 10% от валового внутреннего продукта в прошлом году с примерно 90% в 1999 году. Он также установил 13-процентный подоходный налог, который повысил рентабельность бюджета.

Но те дни, с нефтью по $ 100, давно прошли.

Существующая цель министерства – в 2016 году продать облигации на сумму 1 триллион рублей ($ 15 млрд), все, кроме 300 млрд рублей, которые пойдут на погашение долга.

Дешевая нефть сокращает доходы, в прошлом году стоимость обслуживания облигаций достигла 8,6% от доходов бюджета, по сравнению с менее чем 2% в конце второго президентского срока Путина, сообщают в Movchan Advisers (Москва).

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Силуанов сказал, что платить больше 9% за продажу долгов, "дорого", но это текущая рыночная ставка. На этой неделе государственные облигации снижались каждый день, доходность по пятилетним ценным бумагам выросла до 9,1%, по сравнению с 8,93% на прошлой неделе.

Тем не менее, интерес к российскому долгу растет. В прошлом квартале впервые за последние пять лет министерство достигло целевого уровня доходов по продаже облигаций.

В прошлом месяце правительство продало еврооблигации, впервые с тех пор, как США и ЕС ввели финансовые санкции из-за политики Путина в Украине. Россия заработала $ 1,75 млрд, несмотря на то, что Вашингтон предостерег банки от участия в торгах.

Но в четверг долларовые облигации упали в пятый раз за последние шесть дней, повысив доход на два базисных пункта до 4.559%. В то же время, нефть торговалась ниже $ 50, а инвесторы были обеспокоены по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС.

Учитывая все трудности, Силуанов не рассчитывает, что одни лишь продажи долга смогут покрыть целевые расходы Путина.

В колонке, опубликованной в газете "Ведомости" в четверг, министр призвал правительство удвоить усилия по ликвидации теневой экономики и увеличению налоговых поступлений.

Общая сумма заработной платы, которую компании платят наличными, обходится правительству в 2 триллиона рублей в год в виде недополученных налогов, написал Силуанов.