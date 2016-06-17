НБУ признал неплатежеспособным "Евробанк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Евробанк" на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

Как сообщается на сайте фонда, временная администрация введена сроком на 1 месяц – до 16 июля включительно, а временным администратором назначен Вадим Кононец.

Как сообщил на своем сайте Национальный банк, спустя месяц после того, как регулятор 18 мая согласовал продажу 50% акций "Евробанка" гражданину Казахстана Болату Назарбаеву, эти акции так и не были переданы в его собственность.

"Конечными владельцами банка на 17 июня являются Александр Адарич (50%) и Вадим Пушкарев (50%)", - отмечается в сообщении НБУ.

Также Нацбанк сообщил, что его куратор в "Евробанке" выявил факты "дробления" депозитов - перевод средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тысяч гривень. При этом, из-за потери ликвидности банк перестал выполнять в срок операции клиентов.

По этой причине, отмечает НБУ, и руководствуясь Законом Украины "О банках и банковской деятельности", было принято решение об отнесении "Евробанка" к категории неплатежеспособных.

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По оценкам регулятора, 98% или 8 тыс. вкладчиков "Евробанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тысяч гривень, в то время как клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах этой суммы. Общая сумма возмещения по состоянию на 15 июня составляла около 217 миллионов гривень.

"Евробанк" на своем сайте, накануне введения временной администрации, назвал причиной задержки платежей резкий одномоментный отток средств со счетов клиентов за последние сутки, что, в свою очередь, по мнению банка, было вызвано распространением негативной информации в СМИ.

Как сообщил УНИАН информированный источник, глава правления "Евробанка" Олег Кобзев незадолго до введения временной администрации скрылся, прихватив ряд важных документов банка.

Впоследствии руководитель казначейства банка Василий Невмержицкий сообщил УНИАН, что информация о бегстве главы правления "Евробанка" не соответствует действительности. "Это неправда. Мы только что разошлись. Работаем с временной администрацией", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины 25 мая разрешил гражданину Казахстана Болату Назарбаеву приобрести 50% акций "Евробанка", принадлежащих Александру Адаричу.

20 мая Национальный банк сообщал, что согласовал приобретение Назарбаеву покупку 50% акций "Евробанка", при этом регулятор рассматривает также пакет документов о передаче оставшихся 50% акций банка, принадлежащих Вадиму Пушкареву через компанию "Маркетинговые технологии", но решение пока не принято.

"Евробанк" работает на рынке Украины с 2005 года и относится к небольшим финучреждениям, занимая по состоянию на 1 апреля 47-е место среди банков Украины по объему активов.

20 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в другой принадлежавший Александру Адаричу банк - "Фидобанк" - на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.