Нацбанк сохранил официальный курс гривни без изменений - 24,90 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2490,8886 (17 июня – 2490,4642)

100 EUR – 2803,2460 (17 июня – 2782,8447)

10 RUR – 3,8064 (17 июня – 3,7813)

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Как сообщал УНИАН, 17 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,90/24,92 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,00/28,02 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3830 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,9089 гривни/доллар, к этому часу заключено 409 сделок на сумму 261,25 миллиона долларов.