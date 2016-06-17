Путин утверждает, что США заставляют Европу "терпеть" последствия российских контрсанкций

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

«Санкции, о которых вы сказали, - они касаются Соединенных Штатов? И никак не касаются. А вообще им наплевать на эти санкции, потому что последствия наших действий в ответ, они на них никак не отражаются. На Европе отражаются, а на США никак не отражаются, нулевой эффект. Но американцы говорят своим партнерам: надо потерпеть. Зачем им терпеть, я не понимаю. Ну, хотят - пусть терпят», - сказал Путин.

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При этом он заявил, что США постоянно вмешиваются в отношения ЕС-Россия.

«Миру нужна такая мощная страна, как Соединенные Штаты. И нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения», - заявив Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

После этого российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.