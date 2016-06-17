Путин утверждает, что США заставляют Европу "терпеть" последствия российских контрсанкций
Президент России Владимир Путин утверждает, что США заставляют Европу "терпеть" последствия ответных санкций России, хотя сами от них не страдают.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском экономическом форуме.
«Санкции, о которых вы сказали, - они касаются Соединенных Штатов? И никак не касаются. А вообще им наплевать на эти санкции, потому что последствия наших действий в ответ, они на них никак не отражаются. На Европе отражаются, а на США никак не отражаются, нулевой эффект. Но американцы говорят своим партнерам: надо потерпеть. Зачем им терпеть, я не понимаю. Ну, хотят - пусть терпят», - сказал Путин.
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При этом он заявил, что США постоянно вмешиваются в отношения ЕС-Россия.
«Миру нужна такая мощная страна, как Соединенные Штаты. И нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения», - заявив Путин.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.
Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.
После этого российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.