Министр соцполитики: рано или поздно пенсионный возраст в Украине придется поднять

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

"Это вопрос мы можем обсудить чисто гипотетически. У нас не хватает денег в Пенсионном фонде. Мы едем занимать на Запад, приезжаем в Германию, встречаемся с Ангелой Меркель и скорбно ей в лицо говорим, что у нас не хватает денег на пенсии. Что она подумает, как вы считаете, если возраст выхода на пенсию в Германии 67 лет?", - отметил он.

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Министр считает, что рано или поздно пенсионный возраст в Украине придется поднять. В частности, он привел пример Беларуси и Молдовы, где недавно это уже сделали.

По его словам, на нынешнем этапе в министерстве рассматривают возможность поднять пенсионный возраст для тех украинцев, которые имеют небольшой стаж работы.

Как сообщал УНИАН, стратегический советник по реформам Иван Миклош отметил, что не обязательно повышать пенсионный возраст сейчас, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе на этот шаг пойти придется.