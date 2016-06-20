В Торонто накануне подписания Соглашения о ЗСТ начинает работу украинско-канадский бизнес-саммит

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Форум проходит в Торонто накануне подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, - говорится в сообщении. - Традиционно бизнес-форум состоит из нескольких панельных дискуссий, на которых украинские министры представляют бизнесу последние достижения в реформе отраслей».

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На Канадско-украинском бизнес-форуме участников ждут панели, посвященные реформам в сельском хозяйстве, энергетике, инфраструктуре и ИТ. Около 400 компаний примут участие в пленарных сессиях, отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Украина и Канада завершают переговоры по созданию Зоны свободной торговли между двумя странами, начатые в 2015 году.