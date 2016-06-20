Во Франции заявили, что ЕС продлит санкции против России на полгода

Европейский союз намерен продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, передает российское агентство "РИА Новости".

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"Сегодня условия для снятия санкций не выполнены, Минские соглашения не выполняются. Есть подвижки, но недостаточные. Я хочу, чтобы на следующем заседании Евросовета, потому что целесообразность этих санкций будет определяться на уровне глав государств и правительств, мы не удовлетворились автоматическим продлением санкций на шесть месяцев, а чтобы прошла дискуссия, и чтобы президент Франции (Франсуа Олланд) и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) смогли сообщить, что сделал "нормандский" формат для подвижек в выполнении Минских соглашений", — сказал Эйро.

Он отметил, что дискуссию желательно провести уже на ближайшем саммите 28 – 29 июня.

"Хотелось бы, чтобы, начиная с этого заседания Евросовета, прошла дискуссия об итогах работы в "нормандском" формате, выполнении Минских соглашений, дискуссия с продлением санкций, но и о том, что нам делать, если будут подвижки. И если мы сможем дать ободряющий сигнал одним и другим, это может быть полезным", — заявил глава МИД Франции.

"Поскольку эти санкции будут продлены на шесть месяцев, нужна дискуссия, чтобы понимать, что, если будут конкретные подвижки, можно будет сделать шаг навстречу. Но для этого нужно выполнить условия, россияне и украинцы должны выполнить свою часть работы в выполнении Минских соглашений", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

Власти России в ответ установили запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран. Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

31 июля действие санкций ЕС против России истекает. На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении этих санкций.

Они предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружениями. 17 июня Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, введенные из-за аннексии Россией Крыма и Севастополя.