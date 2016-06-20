Меморандум с МВФ практически согласован, положительных новостей ждем в июле - Минфин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе украинско-канадского делового саммита, который проходит сегодня, 20 июня, в Торонто.

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«Мы практически завершили работу по Меморандуму. В июле мы ждем положительных новостей (из Фонда - УНИАН)», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.

Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно Меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

Как ожидается, заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в июле. При этом размер транша является предметом обсуждения участников заседания Совета директоров.