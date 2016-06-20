Украина обладает самым большим за последние годы инвестиционным потенциалом - Кубив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, открывая украинско-канадский бизнес-форум в Торонто.

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«Украина сегодня имеет самый очевидный инвестиционный потенциал за последние годы - из-за роста экономики и проведения реформ», - сказал Кубов

Он также сообщил, что по итогам первого квартала рост промышленного производства составил 3,7%, что характеризует оживление экономических процессов в государстве. Вместе с тем Кубив призвал канадских бизнесменов вкладывать в Украину и оживлять взаимную торговлю.

«Товарооборот между Украиной и Канадой в 2015 году составил 362 млн долл. И я хочу заверить, что для правительства Канада - важный и приоритетный партнер», - сказал Кубов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Торонто (Канада) начинает работу украинско-канадский деловой саммит. Он происходит накануне подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Традиционно бизнес-форум состоит из нескольких панельных дискуссий, на которых украинские министры бизнеса представляют последние достижения в реформе отраслей.