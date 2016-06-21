Сорос прогнозирует падение фунта на 20% в случае выхода Британии из ЕС

Американский миллиардер Джордж Сорос, заработавший в 1992 году на падении фунта во время «черной среды», считает, что выход Великобритании из ЕС приведет к еще более серьезному падению фунта. Таким прогнозом миллиардер поделился в колонке, опубликованной в газете The Guardian.

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«Я ожидаю, что эта девальвация будет сильнее и разрушительнее, чем 15%-ное падение, которое произошло в сентябре 1992 года, когда мне посчастливилось получить существенную прибыль для своих хедж-фондов за счет Банка Англии и британского правительства», — сказал он.

По его прогнозам, если британцы проголосуют за выход из ЕС, фунт упадет по меньшей мере на 15%, а возможно, и более чем на 20%, с его нынешнего уровня $1,46 до уровня ниже $1,15, передает РБК.

«Если фунт стерлингов упадет до этого уровня, то по иронии судьбы один фунт будет стоить около одного евро — своего рода «присоединение к евро», чего никто в Британии не хотел бы», — отметил миллиардер.

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«Я хочу, чтобы люди знали, каковы могут быть последствия выхода из ЕС до того, как они отдадут свои голоса, а не после. Голосование за выход (страны из ЕС - ред.) может привести к тому, что неделя закончится «черной пятницей» и серьезными последствиями для простых людей», — заключил Сорос.

Референдум по выходу Британии из ЕС состоится в ближайший четверг, 23 июня. Чтобы это решение было принято, за него должны проголосовать более половины принявших участие. Последний опрос, проведенный компанией Survation, показывает, что за выход Великобритании из Евросоюза выступают 42% жителей страны, а против — 45%.