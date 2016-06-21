Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой могут подписать 11-12 июля

Министерство экономического развития и торговли ожидает подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой 11-12 июля во время официального визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

“Джастин Трюдо подтвердил намерение посетить Украину с официальным визитом 11-12 июля. Ожидается, что Украина и Канада подпишут Соглашение о зоне свободной торговли в Киеве”, - говорится в сообщении.

При этом глава Минэкономразвития Степан Кубив отметил, что Канада является одним из ключевых стратегических партнеров Украины.

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“Канада для Украины является особой страной: стратегическим партнером для государства, стратегическим другом для народа, стратегическим родственником для миллионов украинских семей”, - отметил Кубив.

Как сообщал УНИАН, ранее Трюдо отмечал, что подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной и реализация этого Соглашения является одним из приоритетов работы правительства Канады.

По расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины, Зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления соглашения в силу, упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора. Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.

20 июня в Торонто прошел украинско-канадский деловой форум, собравший более 400 участников. Украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым представила основные достижения правительства за последние месяцы, а также планы по дальнейшей дерегуляции и приватизации.