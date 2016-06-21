МВФ предупредил Беларусь, что в будущем Пенсионный фонд будет дефицитным

Несмотря на принятые решения о повышении пенсионного возраста, в будущем в Пенсионном фонде Беларуси может образоваться дефицит, заявил глава миссии Международного валютного фонда в стране Питер Долман, передает БелаПАН.

Он констатировал, что белорусская экономика находится в рецессии, на страну постоянно оказывают влияние "неблагоприятные внешние шоки", и чтобы преодолеть тяжелые времена, МВФ рекомендует провести ряд реформ. "Мы призываем провести глубокие реформы для стабилизации экономики и обеспечения экономического роста и роста благосостояния в среднесрочной перспективе", — сказал Долман.

Читайте такжеЛукашенко раскритиковал Евразийский союз Путина: равные условия и безбарьерная среда так и не созданыПерсонал фонда наблюдает сегодня более высокую готовность белорусских властей проводить реформы, чем ранее, отметил он. "Мы видели сокращение темпов роста зарплат, ограничение объемов директивного кредитования, несмотря на выборы. Мы наблюдали также сокращение масштабов ценового регулирования, и это положительные шаги, но мы считаем, что необходимо проводить более масштабные реформы", — заявил Долман.

В качестве примера он привел ситуацию в пенсионной сфере. Согласно оценкам МВФ, к 2050 году дефицит Пенсионного фонда мог бы достичь 7% ВВП, однако в результате объявленного в Беларуси повышения пенсионного возраста он может составить 5% ВВП.

"Дефицит придется покрывать либо за счет сокращения пенсионных выплат, либо за счет бюджетных субсидий", — сказал представитель МВФ. При этом он отметил, что принятые белорусскими властями решения о повышении пенсионного возраста "смогут обеспечить равновесное состояние пенсионного фонда до 2022 года". "Согласно нашим оценкам и расчетам, благодаря принятым решениям в пенсионной сфере Пенсионный фонд в ближайшие пять-шесть лет будет оставаться сбалансированным, однако затем ввиду отрицательной демографической динамики дефицит все-таки будет нарастать", — заявил Долман.