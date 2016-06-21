Украина и Канада заключили меморандум о поддержке экспорта, торговли и инвестиций

Украина и Канада подписали межправительственный меморандум о поддержке экспорта, торговли и инвестиций, сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

“Меморандум между Украиной и Канадой о поддержке экспорта, торговли и инвестиций подписан”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли ожидает подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой 11-12 июля во время официального визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины, Зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления соглашения в силу, упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора. Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.

20 июня в Торонто прошел украинско-канадский деловой форум, собравший более 400 участников. Украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым представила основные достижения правительства за последние месяцы, а также планы по дальнейшей дерегуляции и приватизации.