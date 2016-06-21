Гройсман ожидает получить от МВФ в этом году $1,7 миллиарда

Украина ожидает получить от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в 2016 году суммарно 1,7 млрд долл., сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе пресс-конференции в Киеве.

Он уточнил, что техническую работу с Фондом ведет Министерство финансов.

«Суммарный транш, который мы ожидаем получить в 2016 году - 1,7 млрд долл.», - сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что Украина в любом случае полагается на решение Совета директоров МВФ. «Хочу еще раз подчеркнуть, что реформы по нашему соглашению (программе с МВФ - УНИАН) нужны Украине, - сказал Гройсман. - Мы продолжим взаимодействие с МВФ, министр финансов проинформирует правительство, какие технические моменты согласованы, а какие - требуют согласования. Однако, для меня важно, чтобы Украина стала экономически независимой страной. Мы не можем постоянно жить на технической помощи и траншах. Реформы как раз и нужны, чтобы Украина развивалась. Мы не можем постоянно занимать. Заемные средства это вынужденная мера, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и провести реформы. Это моя философия и взгляд на наше сотрудничество с международными финансовыми организациями».

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Вместе с тем, собственно Меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

Как ожидается, заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в июле. При этом размер транша является предметом обсуждения участников заседания Совета директоров.