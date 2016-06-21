Moody's: победа Трампа грозит экономике США рецессией и ростом безработицы

Аналитики агентства Moody's считают, что приход Дональда Трампа к власти в США подорвет экономический рост страны, а его президентство станет временем сокращения числа рабочих места и роста безработицы.

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Если на президентских выборах в США в 2016 году победит Дональд Трамп, то за следующие четыре года число рабочих мест сократится примерно на 3,5 млн, а уровень безработицы вырастет с нынешних 5 до 7%, предупреждают аналитики Moody's.

В опубликованном докладе международного рейтингового агентства говорится, что реализация ранее озвученных главным республиканским претендентом на пост президента США предложений повергнет экономику страны в продолжительную рецессию, передает РБК.

К числу основных негативных факторов эксперты Moody's отнесли сокращение международной торговли, иммиграции и прямых иностранных инвестиций в экономику США в результате самоизоляции страны. По их мнению, такой подход приведет к сокращению налоговых поступлений, увеличению дефицита бюджета и ускорит рост национального долга.

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В докладе Moody's подчеркивается, что из предложенных Трампом налоговых льгот наибольшую выгоду смогут извлечь представители наиболее высокооплачиваемых слоев населения, в то время как средний класс пострадает от потери работы. Кроме того, на доходах представителей среднего класса скажется возросшая инфляция, а их сбережения пострадают от падения цен на акции и недвижимость.

«Снижение уровня благосостояния, вызванное падением биржевых котировок и стоимости домов, почувствуют на себе все домохозяйства», — отмечается в прогнозе Moody's.

В то же время аналитики агентства признают, что их прогноз может оказаться неточным в связи с недостатком информации об истинных намерениях Трампа, так как заявления политиков во время предвыборной гонки нельзя рассматривать в качестве твердых планов реформ.

В дальнейшем Moody's намерено выпустить анализ последствий для экономики США от реализации предвыборных обещаний Хиллари Клинтон.