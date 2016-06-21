Гривня на межбанке еще немного укрепилась к доллару

В понедельник, 21 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,88/24,91 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2110/28,2450 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3880 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,8892 гривни/доллар, к этому часу заключено 36 сделок на сумму 10,56 миллиона долларов.