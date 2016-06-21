Гройсман: у Украины сегодня есть три системных врага

Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%, сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мы ожидаем роста (экономики - УНИАН) по итогам года в 1,5%. И наша задача удержать этот рост и обеспечить стабильное экономическое развитие, - сказал Гройсман.

При этом он сказал, что у Украины сегодня есть три системных врага - российская агрессия, коррупция и популизм. «Причем я не могу сказать, что больший враг, но все три эти явления посягают на нашу независимость и хотят отобрать у нас будущее», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, прогнозы правительства совпадают с прогнозами международных финансовых организаций и рейтинговых агентств. Прогнозы правительства на 2017 год предполагают рост экономики на 3%, что также находится в коридоре прогнозов МВФ и Всемирного Банка для Украины.