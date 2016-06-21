Пять небольших банков не выполнили в срок требование НБУ по докапитализации

Пять небольших украинских банков не увеличили капитал до установленного законодательно минимума в 120 млн грн по состоянию на 17 июня 2016 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, 17 банков увеличили капитал до 120 млн грн, с середины 2014 они совокупно увеличили капитал на 731 млн грн.

«Всего в увеличении капитала нуждались 22 банка. Однако пять из них по объективным причинам не выполнили требования по состоянию на 17 июня 2016 года. Эти банки продолжают работу с Национальным банком по урегулированию ситуации», - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что на сегодняшний день существуют такие варианты решения данной проблемы: увеличение капитала, самоликвидация в случае отсутствия заинтересованности в деятельности на банковском рынке, объединение с другим игроком на рынке.

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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн.

Украинские банки должны были довести уставный и регулятивный капитал до минимального размера в 120 млн грн к 17 июня. В дальнейшем банки должны увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Требования к минимальному размеру уставного капитала банков на уровне 500 млн грн установлены в статье 31 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке ускорятся.