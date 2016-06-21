Гройсман рассказал, какие сектора интересуют американских инвесторов в Украине

Американский бизнес заинтересован в реализации в Украине проектов в аграрном секторе, в сфере IT и инфраструктуры, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве.

"Американский бизнес, с которым я встречался в Нью-Йорке и Вашингтоне очень заинтересован в Украине. Я уверен, что мы еще не использовали наши возможности по привлечению инвестиций в экономику, - сказал Гройсман. - Есть заинтересованность в приватизации Одесского припортового завода, аграрная сфера, ITсфера, инфраструктура. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим активизацию американского бизнеса в Украине. Это очень важно".

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Гройсман также отметил, что привлечение инвестиций в Украину будет идти в ногу с реформой системы защиты собственности.

"Мы как власть должны это обеспечить. Мы на этом концентрируемся и будем защищать каждую гривню, доллар и евро, которые инвестированы в украинскую экономику", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Гройсман находился с визитом в США 14-17 июня. В ходе визита правительство Украины и США договорились о выделении нашей стране 220 миллионов долларов на реформы таможни и судебную реформу, а также о возможном увеличении финансирования проектов в Украине со стороны Всемирного банка на 1 миллиард долларов в 2017 году.

По данным Госстата, инвестиции США в Украину составляют менее 1 миллиарда долларов, по объемам вложений американский бизнес не входят в десятку крупнейших украинских инвесторов. Вместе с тем, по линии правительства Украина за 2014-2016 году получила порядка 4 миллиардов долларов финансовой помощи.