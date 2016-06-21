Премьер хочет ввести мораторий на налоговые изменения в течение 3-5 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках проведения налоговой реформы предлагает сделать неизменным налоговое законодательство в течение 3-5 лет.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Суть налоговой реформы - обеспечить ее неизменность на протяжении 3-5 лет. Нельзя менять налоги каждый год под Новый год. Бизнес не может ничего прогнозировать. Нам нужно ослабить любое давление налоговой на бизнес. Система учета должна быть упрощена. На этом надо концентрироваться", - сказал Гройсман.

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Он также подчеркнул, что ситуация в Таможенной службе также должна меняться системно - с учетом пожеланий бизнеса, а также с использованием передового опыта.

Как сообщал УНИАН, план приоритетных действий правительства на 2016 год, одобренный в мае текущего года, предусматривает проведение налоговой реформы, упрощающей администрирование налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц, упрощение таможенных процедур для аграрного экспорта, ограничение численности сотрудников Государственной фискальной службы на уровне 41 тысячи.

9 июня Кабинет министров Украины создал специальную группу, в которую вошли народные депутаты, эксперты, чиновники и задачей которой станет разработка законопроекта о налоговой реформе в Украине. Решение правительства было продиктовано необходимостью фундаментальных, быстрых и предсказуемых преобразований в налоговой сфере.