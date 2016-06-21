В Украину приедут технические миссии министерства торговли и Таможенной службы США

Украина возвращает доверие США, что подтвердили итоги визита украинской правительственной делегации, сообщил на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Я встречался с вице-президентом США Джозефом Байденом, с министрами экономики, финансов, энергетики. Были встречи с руководством USAID, со Всемирным банком, где мы обсудили дальнейшее сотрудничество. Я ощутил, что доверие к Украине возвращается, - сказал Гройсман. - Хотел бы подчеркнуть, что с 28 июня по 11 июля в Украину приедет техническая миссия Таможенной службы. Мы достигли такой договоренности по реформе таможенной службе. Мы наработаем технические потребности для модернизации таможни. Кроме того, приедет министр торговли США Пенни Прицкер и ее заместитель. Они предоставят техническую помощь по созданию Офиса продвижения инвестиций при премьер-министре. У нас есть огромные возможности по привлечению инвестиций и повышению международной торговли».

Как сообщал УНИАН, Гройсман находился с визитом в США 14-17 июня. В ходе визита правительство Украины и США договорились о выделении нашей стране 220 млн долл. на реформы таможни и судебную реформу, а также о возможном увеличении финансирования проектов в Украине со стороны Всемирного банка на 1 млрд долл. в 2017 году.