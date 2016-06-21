Делегация Минэкономразвития поедет в Молдову помогать внедрять Prozorro

Делегация Министерства экономического развития и торговли на следующей неделе отправится в Молдову для предоставления консультаций по внедрению украинской системы электронных государственных закупок Prozorro.

Об этом сообщил глава департамента госзакупок Минэкономразвития Александр Стародубцев на своей странице в Facebook.

"В четверг (16 июня - УНИАН) мы практически весь день провели с коллегами из Молдовы. Рассказывали наш опыт реформы публичных закупок, отвечали на любые самые неудобные вопросы, а под конец еще попросили подойти наши площадки (т. е. попросили подойти представителей электронных площадок, подключенных к Prozorro, - УНИАН), чтобы молдаване могли из первых рук все узнать и взвесить. Получился открытый хороший разговор. Prozorro смотрится как нормальный вариант для внедрения в Молдове, хотя многие вещи нужно еще додумать. На следующей неделе летим в Молдову продолжать!" - написал он.

Читайте такжеУкраинская система Prozorro получила международную премию в сфере госзакупок

Как сообщал УНИАН, Молдова намерена имплементировать украинскую систему электронных государственных закупок Prozorro.

Министерство экономического развития и торговли ранее высказало намерение внедрить систему электронных государственных закупок в другой стране, параллельно обеспечивая участие украинского бизнеса в тендерах иностранных государств.

По словам замглавы Минэкономразвития Максима Нефедова, первые успешные проекты участия украинского бизнеса в государственных закупках других стран в рамках соглашения Всемирной торговой организации о госзакупках (WTO GPA) могут быть реализованы в течение полугода.

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае составила 217 миллионов гривень при 16,4 тысячи проведенных тендеров.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.