Госстат подтвердил оценку ВВП Украины в первом квартале

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, снизился на 0,7%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, по сравнению с первым кварталом 2015 года, ВВП Украины в первом квартале 2016 года вырос на 0,1%.

Таким образом, Госстат подтвердил оценку динамики ВВП Украины в первом квартале по оперативным данным, которая была обнародована 16 мая.

Согласно приведенным данным, номинальный ВВП по итогам квартала составил 453,2 миллиарда гривень, или 10,605 тысячи гривень в расчете на одного человека.

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Ранее, 26 апреля, Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым экономика Украины по итогам первого квартала показала небольшой рост в годовом измерении. НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2016 году на 1,1%.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 триллиона гривень, на душу населения – 46,201 тысячи гривень.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1%.